РИАМО - 3 янв. Пожарные спасли 20 человек во время возгорания в доме на набережной Академика Туполева в Москве, один человек пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по столице.

В 12:23 среды поступило сообщение о пожаре по адресу: ЦАО Москвы, набережная Академика Туполева, 1/7 корпус 2. В 13:07 загорание было ликвидировано на втором этаже на общей площади 25 квадратных метров.

«В ходе тушения пожара были спасены 20 человек, четверо из них - дети. В результате происшествия есть пострадавший», - говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара выезжали 51 человек личного состава и 13 единиц техники.