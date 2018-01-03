РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 янв. Сотрудники дорожных служб и управляющих компаний подмосковного Королева в среду приступили к наведению порядка на городских улицах после новогодних гуляний, к уборке привлечено более 45 единиц техники, написал глава городского округа Королев Александр Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

После массовых новогодних гуляний в местах скопления людей в Королеве скопилось достаточно много различного мусора.

«Дал распоряжение в течение всех новогодних и рождественских праздников ежедневно производить уборку. Уже с сегодняшнего дня работают дорожные службы и управляющие компании. Сейчас более 45 единиц техники и более 80 человек наводят порядок в городе», - написал Ходырев.

Оформить заявку в ЕДС для уборки придомовой территории можно по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11, через сайт www.eds-korolev.ru или скачать и использовать мобильное приложение «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.