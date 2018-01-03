РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. Сотрудники ГИБДД выявили пятерых водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, на дорогах Подольска за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД УМВД России по городскому округу.



«На территории обслуживания отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск с 26 декабря 2017 года по 2 января 2018 года инспекторами дорожно-патрульной службы было выявлено 527 нарушений правил дорожного движения. Из них 105 нарушений ПДД пешеходами, а пять водителей управляли транспортным средством в состоянии опьянения»,- говорится в сообщении.



Помимо этого за данный период инспекторами дорожно-патрульной службы было зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало девять человек, а один человек погиб.