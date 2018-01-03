РИАМО - 3 янв. Порядка 20 килограммов кондитерских изделий сняли с продажи в подмосковных магазинах после проверок регионального Роспотребнадзора, сообщается на сайте ведомства.

Специалисты ведомства с целью контроля за качеством новогодних подарков провели контрольно-надзорные мероприятия в отношении 65 предприятий пищевой промышленности и торговли, проверили 14 предприятий-производителей кондитерских изделий и подарочных наборов. По результатам лабораторных исследований, вся продукция соответствовала требованиям законодательства. На 53 объектах (82%) зафиксированы различные нарушения.

«По результатам проведенных проверок специалистами управления возбуждено 72 дела об административных правонарушениях. <…> Снято с реализации 19,5 килограммов кондитерских изделий с истекшим сроком годности, не имеющих маркировки о дате выработке, сроках годности, предприятии-изготовителе», - говорится в сообщении.

Проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении организаций, производящих и реализующих подарочные кондитерские наборы, продолжается.