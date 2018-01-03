РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. В культурно-просветительском центре «Дубровицы» в Подольске открылась благотворительная ярмарка изделий ручной работы в рамках фестиваля «Рождественский дар», собранные средства будут направлены в помощь детям-инвалидам, передает в среду корреспондент «РИАМО в Подольске».



Культурно-благотворительный фестиваль «Рождественский дар» впервые прошел в Подольске в 2016 году в СДК«Молодежный» для детей из многодетных семей и детей с ОВЗ. В текущем году он открылся в среду в культурно-просветительском центре «Дубровицы» благотворительной ярмаркой изделий ручной работы.



«Фестиваль «Рождественский дар» мы планируем проводить в Подольске ежегодно. Сегодня на благотворительной ярмарке, которая продлится до 18:00, представлены различные изделия ручной работы, сделанные коллективами культурно-просветительского центра, а также общественными организациями округа, в том числе »Большая семья Большого Подольска«, Георгиевским сестричеством и многими другими. Вырученные средства пойдут на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья»,- сказала организатор мероприятия Ольга Лебедева.



Также в рамках фестиваля в культурно-просветительском центре состоится детское представление, пройдет концерт студентов органного отделения музыкального училища имени Прокофьева , а также мастер-классы, в ходе которых все желающие смогут научится изготавливать ангелов.