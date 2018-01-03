РИАМО - 3 янв. Более 100 тысяч пассажиров воспользовались станцией столичного метро «Охотный Ряд» в новогоднюю ночь – она стала самой популярной среди москвичей и гостей столицы, также у пассажиров были востребованы «Площадь Революции» и «Пушкинская», говорится в сообщении пресс-службы московской подземки.

«Лидером по количеству пассажиров в новогоднюю ночь традиционно оказалась станция метро «Охотный Ряд». 102,6 тысячи пассажиров воспользовались ей благодаря уникальному расположению станции в самом центре столицы, рядом с Красной площадью», - говорится в сообщении.

Еще 62,4 тысячи пассажиров добрались до мест массовых гуляний, выйдя из метро на станции «Площадь Революции». Тройку лидеров по пассажиропотоку в новогоднюю ночь замкнула станция «Пушкинская» – ей воспользовались более 50 тысяч человек.

В ночь с 31 декабря на 1 января пассажиры активно пользовались и новой станцией столичного метро «Ховрино», открытой в канун Нового года. Многие жители одноименного района уже успели оценить комфорт и удобство станции, благодаря которой они смогли быстро добраться до центра столицы на метро.

Для удобства пассажиров в новогоднюю ночь метро и Московское центральное кольцо (МЦК) работали без перерыва. Порядка 35 тысяч пассажиров встретили Новый год прямо в поездах метро и МЦК.