РИАМО - 3 янв. Услугами специалистов центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена воспользовались 152 тысячи человек в 2017 году, сообщил РИАМО в среду заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

«В 2017 году услугами специалистов центра обеспечения мобильности пассажиров воспользовались 152 тысячи человек. Это практически на 19% больше, чем в 2016 году. Больше всего обращались пассажиры-инвалиды по зрению, это 36% от всех обращений», - сказал Ликсутов.

Он добавил, что центр обеспечения мобильности пассажиров существует для того, чтобы маломобильные граждане могли воспользоваться метрополитеном в сопровождении специалистов.

Глава департамента отметил, что кроме людей с ограниченными возможностями здоровья, услугами центра в метро пользуются родители с детьми (17,8%) и пожилые люди (12,6%). Также центр получает много заявок на сопровождение детских групп (13,5%).

Сотрудники центра также оказывают помощь пассажирам Московского центрального кольца (МЦК). В 2017 году помощь выполнена почти по тысяче заявок. Основными пунктами сопровождения пассажиров стали поезда пригородного сообщения, автостанции, поезда дальнего следования и объекты социальной сферы.

«Рост популярности центра стал возможен благодаря оптимизации механизма приема заявок. Мы перераспределили инспекторов по нескольким точкам прямо пропорционально тому, где и сколько вызовов. Они стали быстрее приезжать к пассажирам, чтобы сопровождать их в метро», - подытожил Ликсутов.