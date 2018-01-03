РИАМО - 3 янв. Полицейские задержали мужчину, который ранил знакомую во время распития спиртного в подмосковном Ногинске, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«1 января в 23:30 в городе Ногинск от улицы 3-го Интернационала бригадой скорой помощи доставлена и госпитализирована в ЦРБ женщина 1985 года рождения. За совершенное преступление установлен и задержан сожитель – мужчина 1984 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Преступление совершено после совместного распития спиртных напитков. По данному факту возбуждено уголовное дело, добавил он.