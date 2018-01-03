РИАМО – 3 янв. Житель подмосковных Мытищ Дмитрий Драч привлек внимание незнакомых людей своими необычными рисунками, которые он выполняет по грязи на кузове машины, сообщается на сайте «Московского комсомольца».

«Изобретательный художник из Мытищ Дмитрий Драч рисует по грязи на кузове собственной машины: его творчество время от времени попадает в объективы камер соседей по дороге, и те охотно выкладывают его интернет», - говорится в материале.

Как рассказывает сам автор необычных картин, специального художественного образования у него нет, однако он еще со школьных лет любил рисовать.

«Как-то раз Дмитрий взял обычную матерчатую перчатку и нарисовал «из головы» по бурой мытищинской грязи, скопившейся на белом кузове своего грузового фургона Nissan Cabstar, первый рисунок — насколько помнит сам Драч, это был самолет», - сообщается в материале.

По словам Драча, для своих изображений он не делает никаких подготовительных эскизов. Рисует он при наличии свободного времени на работе - необычный художник занимается частными перевозками. Он отмечает, что интерес к рисункам по грязи проявляют не только прохожие, но и сотрудники Госавтоинспекции.

«Пару дней назад меня остановил гаишник — хотел проверить документы. Он со своим коллегой увидел рисунок, затем отдал права и сказал: «Таланты твои пропадают». На прощание улыбнулся и пожелал счастливой дороги. Это было неожиданно!» - рассказал Драч.