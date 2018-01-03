РИАМО - 3 янв. Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины в результате нападения пантеры в подмосковной Истре, по предварительным данным, мужчина хотел покормить животных, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по региону.

2 января в правоохранительные органы города Истра поступила информация, о том, что в одном из вольеров, где содержаться дикие животные обнаружено тело мужчины с укушенными ранами тела.

«По данному факту следственным отделом по городу Истра ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки. Предварительно установлено, что мужчина хотел покормить животных. При попытке войти в вольер, пантера набросилась на него и покусала», - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.