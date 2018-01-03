РИАМО - 3 янв. Полицейские задержали мужчину, который подозревается в убийстве человека в поселке Малаховка подмосковных Люберец, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«1 января в 04:35 в городском округе Люберцы, поселок Малаховка, Егорьевское шоссе, обнаружен труп. За совершенное преступление установлен и задержан мужчина 1979 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Преступление совершено в ходе внезапно возникших неприязненных отношений. По данному факту возбуждено уголовное дело, добавил он.