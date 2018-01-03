РИАМО - 3 янв. В 2017 году в Москве установили новые светофоры на 59 участках улично-дорожной сети, сообщил РИАМО в среду руководитель Центра организации дорожных движений (ЦОДД) Вадим Юрьев.

«В Москве за 2017 год оборудовано новыми светофорами 59 участков улично-дорожной сети. К концу 2017 года на дорогах Москвы работает свыше 2,5 тысяч светофорных объектов, включающих в себя более 40 тысяч светофоров», - сказал Юрьев.

Он отметил, что в 2018 году в Москве планируют установить новые светофоры еще на 60 участках дорожной сети.

Юрьев добавил, что светофоры являются важнейшей частью интеллектуальной транспортной системы города Москвы, включающую в себя более 2 тысяч камер телеобзора, более 3,7 тысячи детекторов транспорта, 175 электронных информационных табло и около 2 тысяч стационарных и мобильных комплексов фотовидеофиксации.

«Решения об установке новых светофоров на дорогах Москвы осуществляется на ежемесячных собраниях окружной комиссии по безопасности дорожного движения, где также рассматриваются поступившие в ЦОДД обращения граждан», - отметил Юрьев.