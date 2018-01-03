РИАМО - 3 янв. В больницу Москвы с проникающим колото-резаным ранением живота поступил мужчина после пьяной ссоры с оппонентом, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

1 января на службу «02» от неработающей женщины 1982 года рождения поступило сообщение о ножевом ранении в квартире в одном из домов на проезде Дежнева, 17.

«Прибывшие на место сотрудники полиции с проникающим колото-резаным ранением живота, в состоянии алкогольного опьянения обнаружен муж обратившейся, которого нарядом скорой медицинской помощи госпитализировали в больницу. Также в квартире был задержан сводный брат, который изобличен в том, что после совместного распития спиртных напитков ножом нанес указанное ранение мужчине», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.