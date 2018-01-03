РИАМО - 3 янв. Фестиваль «Путешествие в Рождество» на Тверской улице в Москве за три дня посетили 2,7 миллиона человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Судя по количеству гостей, праздник на Тверской удался! Это самое массовое мероприятие за всю историю этой улицы. За три дня площадку посетили 2,7 миллиона москвичей и туристов», - написал Собянин в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, на главной городской улице состоялось более 150 представлений с участием 3,5 тысяч артистов и музыкантов.

«Спасибо всем, кто принимал участие в проведении этого масштабного и удивительного праздника. Спасибо артистам ведущих театров, принявшим участие в представлениях на Тверской и других площадках фестиваля «Путешествие в Рождество», - отметил мэр.

Этой зимой фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в Москве с 22 декабря по 14 января. Городские бульвары, площади и переулки превратились в театральные подмостки, на которых ежедневно проходят представления, спектакли, концерты и мастер-классы. Главными площадками праздника стали Тверская улица и Красная площадь, а также Манежная и Тверская площади, площадь Революции, улицы Рождественка, Новый Арбат и Арбат, Камергерский переулок, Тверской и Гоголевский бульвары, Климентовский переулок, Новопушкинский сквер и Садовое кольцо.