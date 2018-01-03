РИАМО - 3 янв. Мужчину с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки доставили в больницу Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

1 января в 21:38 на службу «02» из медицинского учреждения поступила телефонограмма о поступлении с адреса: улица Ереванская, дом 28, неработающего мужчины 1965 года рождения с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки.

«Установлено, что неизвестный, предметом, похожим на нож, причинил пострадавшему вышеуказанные ранения, скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело», - сказал собеседник агентства.