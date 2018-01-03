РИАМО – 3 янв. Компания Apple начала акцию по бесплатной замене аккумуляторов старых моделей iPhone на месяц раньше заявленного срока, сообщает в среду Федеральное агентство новостей.

«Владельцам смартфонов бесплатно заменят батарею, если она стала разряжаться слишком быстро. Однако для этого телефон должен пройти специальное тестирование. Консультант должен убедиться в том, что внешнего вмешательства, повлиявшего на работу аккумулятора, не было», - говорится в материале.

Если такое вмешательство будет выявлено, то в участии в акции владельцу iPhone откажут, и произвести замену батарею можно будет только за свой счет.

Ранее после разгоревшегося скандала из-за намеренного замедления работы старых смартфонов Apple пообещала больше не допускать подобных инцидентов в будущем.

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