РИАМО - 3 янв. Возможных очевидцев дорожного конфликта на МКАД разыскивает полиция, который произошел вечером 2 января, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Поступил звонок на службу «02» о дорожном конфликте на МКАД, но в ходе проверки этой информации на месте, указанном звонившим человеком, никого обнаружено не было», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что информация о дорожном конфликте поступила вечером во вторник, 2 января. Телефонограмм о пострадавших на данных момент не поступало.

«Полицейские сейчас в рамках рассмотрения проверочных материалов устанавливают возможных очевидцев этого происшествия», - добавил собеседник агентства.