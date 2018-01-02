РИАМО - 2 янв. В парке «Рузской Аляски» в Рузском округе в Подмосковье начало года встретили катаниями в собачьих упряжках, сообщается в группе проекта в соцсети «ВКонтакте».

«Первое января 2018 года мы встретили катая детей. Дети были в восторге», - сообщается в группе.

Как уточняется на сайте проекта, в настоящее время на «Рузской Аляске» находятся 26 спортивных собак – ездовых метисов, которые неоднократно становились призерами и победителями различных гонок протяженностью от 40 до 420 километров.

Почти все собаки, живущие в питомнике — бывшие отказники и «потеряшки». У многих из них позади голод и скитания, жестокое обращение со стороны людей. В «Рузской Аляске» они нашли приют и стали членами большой семьи. Сейчас все успешно бегают в упряжке и даже участвуют в соревнованиях.