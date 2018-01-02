РИАМО - 2 янв. В подмосковных Химках открыли детский травматологический пункт и в целях повышения качества медицинских услуг, сообщается на сайте правительства Московской области.

«В Химкинской центральной клинической больнице открыт новый детский травматологический пункт. <…> Учреждение работает в круглосуточном режиме без выходных и праздничных дней. В травматологическом пункте ведется прием детей до 18-летнего возраста», – говорится в сообщении.

Травмпункт оснащен всем необходимым для оказания медицинской помощи при любых не требующих госпитализации повреждениях опорно-двигательного аппарата, повреждениях кожных покровов и укусах животными, поясняется в материале.

В состав городского травматологического пункта входят кабинет приема больных, перевязочная, гипсовая и рентгеновский кабинет, заключается в сообщении.