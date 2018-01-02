РИАМО - 2 янв. Пожарные принимают участие в ликвидации пожара в частном доме в Рузском округе Подмосковья, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«во вторник в 17:06 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, Рузский городской округ, Ярославский переулок, дом 7», - говорится в сообщении.

Дальнейшая информация уточняется. Привлекаемые силы и средства: две единицы техники, восемь человек.