РИАМО – 2 янв. Уже 64 уведомления о выдвижении кандидатов на выборы президента России поступило в Центральную избирательную комиссию, сообщает во вторник Газета.ru.

«Центризбирком России получил уведомления о проведении 43 собраний в поддержку самовыдвиженцев-кандидатов в президенты РФ. Их количество больше не увеличится — срок подачи уведомлений о собраниях в поддержку самовыдвиженцев прошел. Всего в ЦИК поступили уведомления от 64 субъектов выдвижения — 21 уведомление пришло от политических партий», - сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Количество уведомлений с этого дня останется неизменным, поскольку срок подачи уведомлений о собраниях избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата завершился, добавила глава ЦИК.

О мероприятиях в поддержку самовыдвижения необходимо уведомлять ЦИК за пять дней, а срок подачи документов для выдвижения для самовыдвиженцев истекает 7 января.

«Все уведомления, поданные с сегодняшнего дня, уже выходят за пределы, которые установлены законом, кто не успел — тот не успел», — заявила Памфилова.

По словам председателя Центризбиркома, 13 партий, выдвинувших своих кандидатов, уже успешно прошли этап регистрации своих уполномоченных.

Семь кандидатов от партий открыли специальные избирательные счета в «Сбербанке», а один человек уже даже получил официальное удостоверение кандидата в президенты РФ – лидер ЛДПР Владимир Жириновский, идущий на выборы в шестой раз.

Для партий срок подачи документов для выдвижения кандидатов истекает 12 января, а для самовыдвиженцев — 7 января.

Член ЦИК Евгений Шевченко заявил, что от партий баллотировались 23 человека, сего субъектов выдвижения было «около 60».

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ, глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.