РИАМО - 2 янв. Сотрудники полиции задержали в Москве женщину, которая подозревается в сбыте пяти государственных наград, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МВД России.

«Подозреваемая была задержана на проспекте Вернадского, когда реализовала награды сотруднику полиции, выступившему в качестве покупателя», - говорится в сообщении.

Согласно проведенному исследованию изъятые награды, а именно: медаль «Ветеран труда СССР», медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», медаль «Пятьдесят лет Вооруженных сил СССР», медаль «Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», медаль Вооруженных сил СССР «За 15 лет безупречной службы» являются подлинными и представляют историко-культурную ценность.

По словам задержанной, награды ей достались от родственников.

Отделением дознания ОМВД России по району Проспект Вернадского возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление законного владельца наград», - добавляется в сообщении.