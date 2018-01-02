РИАМО - 2 янв. В этом году в Москве откроются флагманские офисы центров госуслуг и повысится уровень сервиса в них, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, по итогам прошлого года центры госуслуг появились в каждом районе Москвы и расширили список услуг до 170. Теперь там можно даже прививку сделать.

«А в этом году откроются флагманские офисы, где будет еще больше услуг и выше уровень сервиса», - написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

На сегодняшний день в Москве работает 127 центров «Мои документы», специалисты которых предоставляют 170 услуг.