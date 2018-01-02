РИАМО - 2 янв. Гости и жители Москвы могут воспользоваться общественным транспортом для поездок в центр, чтобы избежать опозданий, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

В центральной части города наблюдаются затруднения в центральной части города в связи с большим потоком автомобилей – проводится большое количество праздничных мероприятий, ёлок. Сложнее всего проехать на Кремлевской набережной, Моховой улице, улице Воздвиженке и Большом Никитском бульваре.

«Центр организации дорожного движения Правительства Москвы рекомендует для поездок в центр пользоваться общественным транспортом, чтобы заранее спланировать свой маршрут и избежать опозданий», - говорится в сообщении.

Кроме того, перекрыт ряд центральных улиц, введены временные ограничения на парковку. С ограничениями движения можно ознакомиться на Едином транспортном портале.

«Метрополитен, МЦК и наземный транспорт работают штатно», - добавляется в сообщении.