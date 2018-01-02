РИАМО – 2 янв. Чемпион мира по хоккею Александр Волчков прокомментировал выступление молодежной сборной России по хоккею на чемпионате мира, сообщает во вторник Газета.ru.

«В этом году у нас собралась команда без ярких личностей. Ребята показывают хороший средний класс игры, но яркого человека, лидера сборной, я не увидел. Но я не стал бы судить по предварительным играм. Уровень этого чемпионата таков, что практически любая команда может обыграть любую, что и подтверждается на турнире», - казал Волчков в интервью изданию.

По его словам, к примеру, долгое время чехов на молодежном уровне не воспринимали всерьез. Они редко собирали боеспособную сборную. А сейчас чехи играют очень сильно и показали, что готовы бороться на самом высоком мировом уровне.

Вообще, круг претендентов очень широк. И есть шесть команд, которые способны сегодня выиграть. Швеция — отличная сборная с высоким техническим уровнем. На каждом МЧМ они практически не проигрывают на групповой стадии, но высокого итогового результата добиваются редко, добавил спортсмен.

Сборная России в одной четвертой финала турнира сыграет с национальной командой США. Эта встреча пройдет 3 января и начнется в 4:00 по московскому времени.