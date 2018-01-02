РИАМО - 2 янв. График движения нескольких электричек Ленинградского направления Октябрьской железной дороги изменится с 11 января, говорится в сообщении пресс-службы АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».

«В связи с ремонтом объектов инфраструктуры Октябрьской железной дороги с 11 по 22 января изменится расписание движения ряда пригородных поездов на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок)», - говорится в сообщении.

Помимо этого, с 11 по 22 января изменится расписание и маршрут следования некоторых пригородных поездов на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок).

С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Также актуальное расписание публикуется в мобильном приложении «Пригородный билет».

«Московско-Тверская ППК приносит извинения за неудобства и просит пассажиров заранее планировать свои маршруты с учетом изменений в расписании движения», - добавляется в сообщении.