РИАМО - 2 янв. Пожар произошел в одноэтажном строении на Люблинской улице в Москве, повреждений и следов газа на месте не обнаружили, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что медики и спасатели прибыли на заправку в Москве после сообщения о хлопке.

«Пожар произошел на заправке на Люблинской улице, корпус 153. Возгорание было на площади 3 квадратных метров. Не было обнаружено никаких повреждений и следов газа», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пожарное подразделение зафиксировало это как возгорание. Пострадавших в результате происшествия нет.