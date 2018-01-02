РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 янв. В подмосковном Подольске частный кондитер вернула денежные средства покупателю, который отравился новогодним тортом, сообщил «РИАМО в Подольске» сам пострадавший адвокат Роман Капустин.

По его словам, новогодний торт у частного кондитера из микрорайона Климовск он заказывал еще в ноябре 2017 года. Предоплата составила полную стоимость продукции. Торт забрали 30 декабря. Кондитерское изделие он попробовал в новогоднюю ночь, однако спустя час почувствовал недомогание.

«Алкоголь я не пил и фактически ничего не кушал, а тошнило меня этим тортом с его ядовито-красным цветом. Через день я подумал, что может мне не из-за тортика стало плохо, и решил его еще раз попробовать, и все повторилось опять. Я написал сообщение кондитеру и оповестил о том, что если она не вернет деньги, то напишу на нее жалобы в различные инстанции. Вскоре кондитер прислала сообщение, что, видимо, у меня индивидуальная аллергическая непереносимость красителя и сообщила, что перешлет деньги на карту, что спустя пять минут и сделала»,- сказал Капустин.

Он добавил, что планирует после новогодних праздников обратиться в прокуратуру Московской области с требованием проверки данного кондитера.