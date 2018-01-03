РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. В культурно-просветительском центре «Дубровицы» в подмосковном Подольске проведут благотворительную ярмарку в рамках фестиваля «Рождественский дар» в среду, сообщается в группе «МБФ «Окно в мир» Подольское отделение» в соцсети «ВКонтакте».

«Второй всероссийский культурно-благотворительный фестиваль «Рождественский дар» пройдет в культурно-просветительском центре «Дубровицы» в Подольске 3 января. В рамках фестиваля с 11:00 до 18:00 в фойе центра будет проходить рождественская благотворительная ярмарка, с 12:00 до 13:00 будет проходить праздник для детей с ОВЗ и детей из многодетных семей, а с 13:00 до 16:30 - различные мастер-классы», - говорится в сообщении.

Помимо этого, в 15:00 начнется рождественский концерт классической музыки. Принять участие в ярмарке и мастер-классах смогут все желающие бесплатно.

Также приглашаются принять участие различные мастера и организации округа. Узнать подробности можно по телефону: 8(910)000-78-72.