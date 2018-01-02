РИАМО - 2 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал Московское центральное кольцо (МЦК) рекордсменом прошлого года и рассказал о пассажиропотоке и количестве совершенных поездок.

«МЦК - рекордсмен прошлого года. Более 400 тысяч пассажиров в день - это, конечно, успех. В 2017-м по кольцу стали чаще ходить поезда. Всего через год с небольшим после открытия пассажиры совершили 120 миллионов поездок. Москвичи уже не представляют: как город жил без МЦК», - написал Собянин в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Запуск пассажирского движения на МЦК состоялся 10 сентября 2016 года. На сегодняшний день на МЦК доступны 14 пересадок на станции метро и шесть пересадок на пригородные электропоезда. Благодаря запуску МЦК поездки по столице стали быстрее в среднем на 20 минут.