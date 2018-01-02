РИАМО - 2 янв. В течение шести дней самые интересные выставки можно увидеть бесплатно почти в 80 музеях Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Праздничные программы, премьерные проекты и популярные выставки ждут посетителей московских музеев в новогодние каникулы. 77 из них, подведомственных департаменту культуры, будут работать бесплатно с 2 по 7 января», - говорится в сообщении.

Дом-музей Марины Цветаевой приглашает на выставку «Где мой дом?», посвященную 125-летию поэтессы. Здесь можно увидеть ее рабочие тетради, записки и заметки, планы произведений и черновики.

Гости музея-заповедника «Коломенское» 7 января окажутся на святочных гуляньях. На уличном празднике их ждут народные забавы, игры, колядки, выступления скоморохов и фольклорных ансамблей. Здесь расскажут о святочных обрядах в разных областях России и традициях святочного застолья.

«В Мемориальном музее космонавтики собрали уникальные сувениры, статуэтки, бюсты, вазы и сервизы из фарфора, связанные с космической тематикой, а в «Садовом кольце» — картины Натальи Соколовской, на которых изображены старинные районы города в преддверии Нового года и Рождества,» - добавляется в сообщении.

В доме Высоцкого на Таганке можно бесплатно увидеть экспозицию «Зимний калейдоскоп». Здесь собрали акварель, графику, живопись; темами работ стали зимние пейзажи, снежные забавы, сказочные развлечения и новогодние гулянья.

Основные экспозиции городских музеев открыты бесплатно, но некоторые мероприятия могут остаться платными. Есть и площадки, которые можно посетить только по предварительной записи, поэтому лучше уточнять расписание и график работы на официальных сайтах музеев.