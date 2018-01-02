РИАМО - 2 янв. Молодой москвич украл у пенсионерки забытую на терминале оплаты банковскую карту и снял со счета 50 тысяч рублей, злоумышленник задержан, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

В службу «102» с сообщением о краже обратилась 69-летняя москвичка. По ее словам, в торговом центре на Зеленом проспекте она совершила оплату через платежный терминал и отошла в сторону в ожидании заказа. Спустя несколько минут, пенсионерка поняла, что забыла забрать свою карту. Подойдя к терминалу, она обнаружила пропажу карты. Спустя некоторое время на телефон потерпевшей пришло сообщение о снятии с карты около 50 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Новогиреево задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний житель Москвы», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.