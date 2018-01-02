РИАМО - 2 янв.В подмосковном городе Электросталь на улице Советской столкнулись две иномарки, в результате ДТП один автомобиль перевернулся, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы областной Госавтоинспекции.

«Автомобили Hyundai и Land Rover столкнулись на улице Советской примерно в 14:15 часов. Внедорожник в результате столкновения перевернулся», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Все обстоятельства и причины ДТП выясняются.