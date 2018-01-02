РИАМО - 2 янв. Пожарные ликвидировали возгорание в одноэтажном строении на Люблинской улице в Москве, информации о пострадавших не поступало, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Люблинская, корпус 153, где происходило загорание в одноэтажном строении на площади 3 квадратных метра.

«Благодаря оперативному прибытию и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 17:22 пожар был ликвидирован», - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших на пожаре не поступало.