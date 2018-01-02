РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 янв. В подмосковном Подольске могут отремонтировать карусель на одной из детских площадок на улице Павлика Морозова до 14 марта 2018 года, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Ранее на портал «Добродел» жительница Подольска написала обращение с просьбой отремонтировать сломанную карусель на детской площадке у Дворца творчества молодежи (улица Павлика Морозова, дом №69).

«Данное обращение было рассмотрено администрацией городского округа Подольск. По существу поставленного вопроса сообщаю, что ремонт карусели будет выполнен после проведения закупочных процедур, ориентировочно до 14 марта 2018 года», - сказал директор МБУ «ЖКХ и благоустройство» Дмитрий Чибисов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.