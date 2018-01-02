РИАМО - 2 янв. Трое неизвестных напали на мужчину на Отрадной улице в Москве и похитили у него куртку с деньгами на общую сумму 200 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

«В территориальный отдел полиции обратился 53-летний мужчина с заявлением о грабеже. Заявитель рассказал, что у одного из домов на Отрадной улице на него напали трое неизвестных и похитили куртку с денежными средствами. Общий материальный ущерб превысил 200 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых. Им оказался 27-летний приезжий.

«Установлено, что злоумышленники проследили за потерпевшим, работающим на одной из столичных ярмарок, дождались момента, пока мужчина заберет выручку и проследует в сторону дома, после чего напали на него», - поясняется в материале.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников противоправного деяния.