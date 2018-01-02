РИАМО - 2 янв. Трое неизвестных напали на мужчину на Отрадной улице в Москве и похитили у него куртку с деньгами на общую сумму 200 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.
«В территориальный отдел полиции обратился 53-летний мужчина с заявлением о грабеже. Заявитель рассказал, что у одного из домов на Отрадной улице на него напали трое неизвестных и похитили куртку с денежными средствами. Общий материальный ущерб превысил 200 тысяч рублей», - говорится в сообщении.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых. Им оказался 27-летний приезжий.
«Установлено, что злоумышленники проследили за потерпевшим, работающим на одной из столичных ярмарок, дождались момента, пока мужчина заберет выручку и проследует в сторону дома, после чего напали на него», - поясняется в материале.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников противоправного деяния.
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