РИАМО - 2 янв. Полицейские задержали гражданина Средней Азии, который ранил своего оппонента в ходе ссоры в подмосковном Подольске, пострадавший самостоятельно смог обратиться в больницу, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Он уточнил, что 1 января в 00:45 в ГБУЗ МО «Подольскую ГКБ» самостоятельно обратился гражданин Средней Азии, зарегистрированный в Москве, с проникающим колото-резанным ранением грудной клетки.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции гражданин Средней Азии, зарегистрированный и проживающий в Подольске. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью».