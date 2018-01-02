РИАМО - 2 янв. В столичных парках и на площадях в рамках эксперимента могут открыться зимние веранды кафе и ресторанов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Возник вопрос: что же мы только летом, давайте и зимой попробуем. Ну, давайте попробуем, попробуем в виде эксперимента – зима есть зима, это уборочная техника, другая климатическая история, как это будет выглядеть. Попробуем в первую очередь в парках или на площадях, где есть свободное пространство, теперь в следующем году», - сказал Собянин в эфире телеканала «Москва 24».

Он также отметил, что число летних веранд и кафе в столице увеличилось вдвое за счет расширения общественного пространства.

Всего в Москве работает 2542 летние веранды. В сравнении с 2016 годом их число увеличилось на 378.