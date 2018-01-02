РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 янв. В подмосковном Подольске могут отремонтировать автодорогу на 1-й Береговой улице по просьбе жителя, данные работы включены в план на 2018-2019 годы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Ранее на портал «Добродел» житель Подольска написал обращение с просьбой отремонтировать автодорогу на 1-й Береговой улице. Он отметил, что на данной дороге имеются многочисленные ямы.

«На обращение, поступившее на портал «Добродел», по вопросу ремонта автомобильной дороги, сообщаем, что специалистами комитета по дорожному хозяйству и транспорту администрации городского округа будет проведено обследование для определения объемов и стоимости работ, после чего ремонт автодороги будет предложен для включения в план на 2018-2019 годы», - сказал председатель комитета Алексей Бекетов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.