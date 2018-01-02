РИАМО - 2 янв. Поезда «Ласточка» и электрички Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) за два дня перевезли более 225 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Свыше 225 тысяч пассажиров воспользовались пригородными поездами и «Ласточками» Московско-Тверской ППК в последний день 2017 и первый день 2018 года. При этом обычные электрички перевезли порядка 168 тысяч человек, а скоростные «Ласточки» – около 57 тысяч», - говорится в сообщении.

Наиболее востребованной станцией среди пассажиров ожидаемо оказался Ленинградский вокзал – с 31 декабря по 1 января здесь побывали более 50 тысяч человек. Помимо него в эти два дня популярностью у пассажиров пользовались станции «Крюково» и «Химки» – каждая из них приняла свыше 20 тысяч человек.

С 1 по 8 января 2018 года все обычные электрички и «Ласточки» на участке Москва – Тверь (Конаково) следуют графиком выходного дня. Важно отметить, что пригородные поезда на участках Тверь – Бологое (Торжок), Бологое – Угловка и на широтных ходах следуют по регулярному графику в соответствии с календарными днями недели.