РИАМО - 2 янв. На востоке столицы произошло ДТП, в результате которого перевернулась иномарка, пострадавших нет, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«Иномарка перевернулась на востоке Москвы примерно в 11:30 утра. Пострадавших в результате столкновения нет. Причина ДТП неизвестна», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что специалисты выясняют все обстоятельства и причины случившейся аварии.