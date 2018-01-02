РИАМО - 2 янв. Недостроенный пешеходный переход, по поводу которого жители обращались к властям столицы, открыли во вторник в районе Теплый Стан, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что недавно было обращение жителей Теплого Стана по поводу недостроенного пешеходного перехода.

«Работы закончены - переход сегодня открыт», - написал Собянин в своем аккаунте в Twitter.

Капитальный ремонт 34 подуличных пешеходных тоннелей и спусков провели в столице в 2017 году, в обновленных переходах сделали современное освещение, оборудовали их системой видеонаблюдения, заменили системы вентиляции.