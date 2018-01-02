РИАМО - 2 янв. В результате пьяной ссоры мужчина до смерти избил свою собутыльницу в подмосковной Истре, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 1 января в 07:20 в доме на улице Шнырева в Истре с множественными гематомами головы обнаружен труп женщины, зарегистрированной в Ивановской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими за совершенное преступление установлен и доставлен в ОМВД мужчина, зарегистрированный в Ивановской области. Преступление совершено после совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело части 4 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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