РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 янв. Жители подмосковного Подольска смогут принять участие в бесплатном мастер-классе по лепке мандаринов из керамики в молодежном центре «Ровесник» 8 января, сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

«В дни школьных каникул приглашаем всех желающих посетить бесплатный мастер-класс по лепке мандаринов из керамики «Зимнее настроение - лепим мандарин» в кружке «Керамика» молодежного центра «Ровесник». Мероприятие будет проходить 8 января с 10:00 до 12:00»,- говорится в сообщении.

Принять участие смогут все желающие. Мастер-класс будет проходить по адресу: городской округ Подольск, улица Сосновая, дом №10.