РИАМО - 2 янв. Бюджет Москвы дополнительно получает доход от фестивалей в размере около 60 миллиардов рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, вложения столицы в благоустройство улиц, площадей, а также проведение различных городских фестивалей полностью окупаются.

«Мы можем рассматривать фестивали как один из самых эффективных инвестиционных проектов города. Проведение уличных фестивалей развивает событийный туризм в Москве, повышает активность горожан, а бюджет города дополнительно получает доход около 60 миллиардов рублей», - сказал Собянин в интервью телеканалам «Москва 24» и ТВЦ.

Он также отметил, что товарооборот магазинов и предприятий общепита на благоустроенных улицах возрастает на 20–30%.

«Большое количество фестивалей генерирует поток туристов, который измеряется уже не миллионами, а десятками миллионов человек», – добавил мэр.