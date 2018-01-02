РИАМО - 2 янв. Неизвестные «заминировали» жилой дом на Рублевском шоссе в Москве, из дома эвакуировали 40 человек, сообщает ТАСС.

«Поступило анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в жилом доме по адресу: Рублевское шоссе, дом 34, корпус 2. На месте работают кинологи», - сказал источник агентства в экстренных службах.

По его словам, на время проверки анонимного сообщения проведена частичная эвакуация жильцов, из дома выведены около 40 человек.

По некоторым данным, в этом доме находится квартира, принадлежащая Ксении Собчак.

«За прошедшие сутки поступило более 50 анонимных звонков об угрозах взрыва в 30 российских городах», - добавляется в материале.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября 2017 года. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей.