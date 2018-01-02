РИАМО - 2 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что с 2018 года выросла минимальная пенсия, а также увеличились выплаты ветеранам.

«С 1 января 2018 года подняли на 3 тысячи рублей минимальную пенсию, в два раза - выплаты ветеранам, от двух до пяти раз - основные пособия многодетным и малообеспеченным семьям. Большинство получили их уже перед Новым годом», - написал Собянин в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, перечисленные категории граждан - это наиболее нуждающиеся в помощи города москвичи. После серьезных реформ и вложений в экономику у города появилась возможность больше расходовать на социальную поддержку без ущерба для развития.