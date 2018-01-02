РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 янв. В подмосковном Подольске вблизи жилого дома №10 на улице 50 лет ВЛКСМ могут установить уличное освещение по просьбе жителя, данные работы включены в план на 2018-2020 годы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Ранее на портал «Добродел» житель Подольска написал обращение с просьбой установить уличное освещение на придомовой территории многоквартирного дома №10 на улице 50 лет ВЛКСМ. Он отметил, что в темноте находятся пешеходные дорожки и детская площадка.

«Сотрудниками комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации округа совместно с сотрудниками электросетевой организации была проведена выездная проверка, в ходе которой был определен объем необходимых работ. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация, а работы включены в план устройства линий уличного освещения комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству на 2018-2020 годы», - сказал председатель комитета Илья Скоморохов.

Он отметил, что в настоящее время подготавливается необходимая документация. Ориентировочный срок проведения закупочных процедур 30 января 2018 года.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.