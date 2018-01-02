РИАМО - 2 янв. Порядка 40 тысяч человек покоряли скалодром, угощались сэндвичами и смотрели спектакли на Тверской улице в Москве, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

На главной улице столицы продолжаются новогодние праздники. С 31 декабря по 2 января Тверская стала пешеходной: в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» на пространстве от Триумфальной до Театральной площади открылись сразу десять тематических театральных площадок, посвященных знаменитым сказкам, операм и балетам.

«За первые два праздничных дня, 31 декабря и 1 января, гости праздника успели оценить программу по достоинству: они смотрели спектакли прославленных театров, осваивали новые для себя виды спорта (всего в спортивных развлечениях поучаствовали около 40 тысяч человек), подпевали любимым хитам, танцевали, фотографировались и пробовали авторские стритфуд-блюда. 2 января москвичей и туристов ждет еще целых 11 часов развлечений», - говорится в сообщении.

Для самых активных гостей на Тверской – 12 зрелищных спортивных программ и аттракционов: безопасный скалодром, «Ладья Садко» с современными гребными тренажерами, мини-гольф, боулинг, памп-трек (трасса длиной 62 метра для катания на беговелах и самокатах), панна (разновидность футбольного фристайла – один на один), зиплайн (скоростное перемещение по тросу на карабине) и другие.

В топ-7 спортивных программ и аттракционов по итогам двух праздничных дней вошли: скалодром (более 5 тысяч человек), «Ладья Садко» (4,5 тысяч человек), зиплайн (более 3,5 тысяч человек), мини-гольф (3,2 тысячи человек), памп-трек (около 3 тысяч человек), балансборд (2,6 тысячи человек), боулинг (более 2 тысяч человек).

Этой зимой фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в Москве с 22 декабря по 14 января. Городские бульвары, площади и переулки превратились в театральные подмостки, на которых ежедневно проходят представления, спектакли, концерты и мастер-классы. Главными площадками праздника стали Тверская улица и Красная площадь, а также Манежная и Тверская площади, площадь Революции, улицы Рождественка, Новый Арбат и Арбат, Камергерский переулок, Тверской и Гоголевский бульвары, Климентовский переулок, Новопушкинский сквер и Садовое кольцо.