РИАМО - 2 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста СССР Юрия Григоровича и отметил, что его постановки подчеркивают уникальные достоинства балета, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Прославленный хореограф, балетмейстер и педагог, Вы вносите огромный вклад в развитие отечественного и мирового балетного искусства. С Вашим выдающимся творчеством связаны триумфальные постановки Большого театра, яркие оригинальные и классические спектакли на других ведущих сценах мира. Ваши произведения подчеркивают уникальные достоинства балета, дарят зрителям красоту и радость», - говорится в поздравительной телеграмме Собянина.

Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. Григорович - советский и российский хореограф, балетмейстер, артист балета, педагог, публицист. В 1947-1957 годах был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, в 1961-1964 годах - балетмейстер данного театра. Главный балетмейстер Большого театра с 1964 по 1995 годы. С 2008 года -штатный хореограф Большого театра.